Посол Хосейниан: Иран участвует в переговорах, держа палец на спусковом крючке

Посол Ирана рассказал о тактике "вооруженных переговоров" с США

Москва22 апр Вести.Иран проводит переговоры с США, сохраняя при этом максимальную бдительность и готовность к защите своей территории и граждан. Об этом заявил посол Исламской Республики в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

Иран ведет консультации в формате, который можно назвать "вооруженными переговорами", поскольку доверие к американской стороне отсутствует, отметил дипломат в разговоре с ТАСС.

Мы участвуем в переговорах, держа палец на спусковом крючке, и готовы защищать нашу землю и наш народ любыми необходимыми средствами подчеркнул Хосейниан

Посол указал, что Иран по сравнению с другими странами продемонстрировал большую готовность справляться с последствиями конфликта.

И теперь международному сообществу предстоит защитить себя от этой незаконной войны, развязанной Соединенными Штатами заключил дипломат

Ранее Хосейниан рассказал, что в ходе первого раунда переговоров с иранской делегацией в Исламабаде американцы требовали допустить Вашингтон к управлению Ормузским проливом и передать США запасы обогащенного урана.