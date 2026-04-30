Москва30 апр Вести.Россия могла бы стать гарантом для США и других стран в вопросе применения иранской ядерной программы. Такое мнение ИС "Вести" высказал заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

Роль Москвы может быть очень серьезной, потому что попытки Пакистана быть нейтральным посредником не увенчались успехом. Пакистан, скорее всего, является союзником Вашингтона, поэтому для Ирана это не очень хорошо. Поэтому Иран обратился к России за возможным посредничеством, и Россия здесь может сыграть серьезную роль. По крайней мере, в решении проблемы с иранской ядерной программой. У России есть свои ядерные технологии, Россия понимает, как обогащается уран, то есть весь этот полный цикл нам доступен. Поэтому Россия может быть своего рода гарантом того, что иранская ядерная программа не будет носить угрожающего Соединенным Штатам или какой-то другой стране характера, то есть обогащение урана и ядерные исследования не приведут к созданию и появлению у Ирана ядерного оружия сказал эксперт

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация на данном этапе не является участником переговоров между США и Ираном по иранской ядерной проблеме.