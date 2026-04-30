Москва30 апр Вести.Идея о том, чтобы передать обогащенный уран из Ирана на третью площадку, в другую страну, является логичной, однако США на это не пойдут. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

Что касается обогащенного урана, то было бы логично, чтобы некая третья страна, не участвующая напрямую в конфликте, взяла на себя эти функции хранения обогащенного урана. Например, для гарантии несоздания Ираном ядерного оружия. Но для Вашингтона пойти на это означает отказаться от своего первоначального требования, чтобы все эти ядерные материалы были переданы под контроль США сказал он

Эксперт полагает, что при желании американского президента поддержать данный сценарий Конгресс США не даст своего одобрения.

[Дональду] Трампу будет очень сложно убедить Конгресс, выдать за свою победу, что, пойдя на такую уступку, скажем так, или разрешив России быть посредником и взять на себя эти функции сказал он

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет назвал американскую военную кампанию против Ирана "потрясающим военным успехом" прямо на поле боя.