Москва21 мая Вести.Передача или отказ Ирана от запасов обогащенного урана будет предательством крови ученых, которые пожертвовали жизнями ради этого национального достижения. Об этом эксперт Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини заявил в интервью ИС "Вести".

Специалист отметил, что страна следит за его судьбой, так как запасы обогащенного урана - это достижение иранских ученых, добавил Али Акбар Дареини.

Это национальное достояние, и ни одно здравомыслящее правительство не откажется от своего национального достояния. Иран не собирается передавать свои запасы обогащенного урана. Такова позиция страны, потому что передача или отказ от запасов обогащенного урана будет предательством крови ученых, которые пожертвовали своими жизнями ради этого великого национального достижения заявил эксперт

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на пересмотренный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта сообщил, что Иран готов передать свои запасы обогащенного урана российской стороне вместо отправки в США при соблюдении определенных условий.

Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США не хотели бы, чтобы иранский обогащенный уран был передан России. Он выразил уверенность, что ни президент США Дональд Трамп, ни иранцы "не были бы в восторге" от этой идеи.