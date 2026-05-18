Москва18 мая Вести.Иран готов передать свои запасы обогащенного урана российской стороне вместо отправки в США при соблюдении определенных условий. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на пересмотренный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта.

Телеканал отмечает, что возможность передачи обогащенного урана Москве сохраняется. Однако в тексте соглашения не уточняется, какие именно условия должны быть выполнены.

По данным Al Hadath, иранская сторона также рассматривает возможность отказа от требования к США о компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны. При этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона "экономических уступок".

Кроме того, Тегеран заинтересован в том, чтобы Оман и Пакистан играли значительную роль при любом конфликте вокруг Ормузского пролива.

Как стало известно Al Hadath, Иран стремится разделить проблему своей ядерной программы и вопросы судоходства в районе Ормузского пролива, а также добиваться долгосрочного замораживания ядерной программы вместо ее полной ликвидации.

Американская сторона ранее подчеркивала, что для реализации мирной ядерной программы Ирану не нужно обогащать уран. По мнению Вашингтона, иранская сторона якобы стремится к милитаризации атома.