Москва21 мая Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал указ, согласно которому уран, близкий к оружейному качеству, не должен вывозиться за границу, сообщает Reuters со ссылкой высокопоставленные иранские источники.

Отмечается, что распоряжение демонстрирует ужесточение позиции Тегерана по одному из основных требований США. Директива главы Ирана может еще больше разочаровать Дональда Трампа и осложнить переговоры о прекращении войны.

Согласно указанию Верховного лидера и общему мнению руководства страны, запасы обогащенного урана не должны покидать пределы страны отметил один из иранских источников

Как добавил собеседник агентства, высшие должностные лица Ирана считают, что отправка материалов за границу может сделать страну более уязвимой для будущих нападений со стороны США и Израиля.

Ранее эксперт Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини заявил в интервью ИС "Вести", что передача или отказ Ирана от запасов обогащенного урана будет предательством крови ученых, которые пожертвовали жизнями ради этого национального достижения.