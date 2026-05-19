США не хотят, чтобы Иран передал обогащенный уран России Вэнс: США не желают, чтобы Иран передал обогащенный уран РФ

Москва19 мая Вести.США не хотели бы, чтобы иранский обогащенный уран был передан России, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам.

Он выразил уверенность, что ни президент США Дональд Трамп, ни иранцы "не были бы в восторге" от этой идеи.

Это никогда не было нашим планом. Я видел некоторые публикации на этот счет. Не знаю, откуда это взялось. Но президент продолжит вести переговоры о сделке. Так что сейчас это не является планом правительства Соединенных Штатов. Иранцы этот вопрос не поднимали объяснил Вэнс

Ранее телеканал Al Hadath заявил, что Иран готов отдать свой обогащенный уран России вместо США в случае соблюдения неких условий. Журналисты отметили, что возможность отправки урана Москве сохраняется, однако не уточнили, какие условия для этого должны быть выполнены.