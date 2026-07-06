Москва6 июл Вести.Росатом может сыграть определенную роль в решении иранской ядерной проблемы, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, на данный момент РФ следит за ходом переговоров между США и Ираном.

Переходя к АЭС "Бушер". Мы очень внимательно следим за ирано-американскими переговорами, понимаем всю драматургию и детали этих переговоров, все, что находится в публичной сфере. И, конечно, поддерживаем и с МАГАТЭ связь на эту тему сказал он

На 10 июля запланированы очередные межведомственные консультации с МАГАТЭ, отметил Лихачев. В рамках обсуждений планируется затронуть вопрос иранской проблематики и вопрос относительно АЭС "Бушер".

Аспектов там много. И, конечно же, вот в решении так называемой иранской ядерной проблемы, скорее всего, будет определенная миссия, определенная роль Росатома. Мы не торопимся, не подталкиваем наших партнеров к этому решению, но с большой долей вероятности без нас там не обойдется. И уж точно совершенно невозможно достроить второй и третий блоки "Бушер" без нас сказал он

Накануне глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал разумными действия Росатома на иранской АЭС "Бушер" во время ударов США и Израиля по Ирану.