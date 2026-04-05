Москва5 апр Вести.Госкорпорация "Росатом" готова дать необходимые консультации Ирану в ситуации с атомной электростанцией "Бушер" в контексте опыта, полученного на Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Мы действительно получили на Запорожской АЭС уникальный опыт​​​. В частности, более месяца станция работала вообще без внешнего энергоснабжения... Конечно, мы готовы с иранскими партнерами поделиться этим опытом сказал Лихачев журналистам

Ранее организация по атомной энергии Ирана сообщила, что АЭС "Бушер" подверглась новому удару со стороны США и Израиля, в результате которого погиб один из ее охранников.

Позднее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о начале эвакуации 198 человек c АЭС "Бушер".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ситуация на атомной электростанции "Бушер" приближается к опасной черте.