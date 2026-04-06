ЗАЭС готова поделиться с АЭС "Бушер" опытом по защите реактора

Москва6 апр Вести.Запорожская атомная электростанция готова передать иранским коллегам на АЭС "Бушер" опыт обеспечения безопасности реактора и защиты систем охлаждения. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация готова проконсультировать иранскую сторону в связи с ситуацией с атомной электростанцией "Бушер" в контексте опыта Запорожской АЭС.

Мы готовы поделиться с коллегами, например, таким опытом, как обеспечение безопасности реактора в ситуации отсутствия связи с энергосетью сказала Яшина

Она добавила, что специалисты ЗАЭС также могут поделиться с иранскими коллегами опытом управления АЭС при внешних угрозах, защиты систем охлаждения и кризисной коммуникации.