Гросси считает разумными действия Росатома на АЭС "Бушер" в Иране

Гросси оценил действия Росатома на АЭС "Бушер" в Иране Гросси считает разумными действия Росатома на АЭС "Бушер" в Иране

Москва5 июл Вести.Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал разумными действия госкорпорации (ГК) "Росатом" на иранской АЭС "Бушер" во время ударов США и Израиля по Ирану, сообщает РИА Новости.

МАГАТЭ понимает ситуацию и поддерживают связь с Росатомом и российскими властями, отметил Гросси.

Думаю, политика Росатома оказалась вполне разумной. В момент, когда удары достигали пика, никто не хочет подвергать гражданский персонал опасности или риску причинения вреда приводит РИА Новости слова Гросси

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что российские специалисты не вернутся на АЭС "Бушер", пока их безопасность полностью не гарантирована. Сейчас на АЭС находятся 20 россиян, которые работают с иранским персоналом.