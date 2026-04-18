Москва18 апр Вести."Росатом" готов оказать помощь с вывозом обогащенного урана из Ирана, что остается одной из ключевых и болезненных тем в ходе переговоров между США и Исламской республикой. Об этом отраслевому изданию "Страна Росатом" заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Все мы с большим вниманием следим за ходом переговорного процесса между представителями США и Ирана, а также заявлениями американского президента, особенно в той части, что касается иранской ядерной программы сказал он

По его словам, именно слова президента США Дональда Трампа о том, что якобы должен был получить ядерное оружие в течение двух недель и стало основной причиной начала крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана.

В любом случае мы будем приветствовать все договоренности сторон конфликта, которые приведут к прекращению вооруженного противостояния и долгосрочному миру добавил глава "Росатома"

Лихачев отметил, что одним из "ключевых и болезненных" вопросов в ходе переговоров является тема вывоза иранского обогащенного урана. Он добавил, что помимо довольно сложной технической составляющей, немаловажный аспект будущих договоренностей - вопрос доверия.

И здесь только у России есть позитивный опыт взаимодействия с иранской стороной. В 2015 году по просьбе иранской стороны мы уже вывозили из исламской республики обогащенный уран. Готовы помочь с этим вопросом и сегодня напомнил глава "Росатома"

Ранее информагентство ILNA со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана сообщило, что вопрос о вывозе обогащенного урана с территории Исламской республики в рамках урегулирования конфликта не обсуждается.