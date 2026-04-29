Гросси: МАГАТЭ пока не участвует в переговорах между США и Ираном

МАГАТЭ не участвует в переговорах между США и Ираном Гросси: МАГАТЭ пока не участвует в переговорах между США и Ираном

Москва29 апр Вести.МАГАТЭ на данном этапе не является участником переговоров между США и Ираном по иранской ядерной проблеме, заявил в среду гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Если речь идет об официальном переговорном процессе, то пока что нас не пригласили заявил он журналистам в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН

При этом он выразил мнение, что в случае заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения МАГАТЭ должно будет стать его частью, это касается проверок иранских объектов.

Как сообщает Reuters, в понедельник иранские источники обнародовали последнее предложение Тегерана по урегулированию конфликта, которое предусматривает приостановку обсуждения ядерной программы до окончания войны и разрешения споров о судоходстве в Персидском заливе.

Иран настаивает на том, что не стремится к обладанию ядерным оружием и требует от Вашингтона признать его право на обогащение урана, которое он использует исключительно в мирных целях.