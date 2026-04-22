Гросси: соглашение США и Ирана без участия МАГАТЭ будет лишь "иллюзией"

Москва22 апр Вести.Соглашение между США и Ираном без участия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет лишь "иллюзией договора".

Такое мнение высказал директор агентства Рафаэль Гросси, чьи слова приводит РИА Новости.

Он выразил убеждение, что МАГАТЭ обязательно должно будет фигурировать при заключении сделки и осуществлять профильную проверку в дальнейшем.

Иначе будет иллюзия соглашения, а не соглашение констатировал директор МАГАТЭ

Ранее Гросси заявил, что за последние годы Иран почти довел уровень обогащения урана до оружейного и при этом сильно ограничил доступ инспекторов к ядерным объектам, из-за чего агентство старается сохранять объективность и продолжать проверки, чтобы установить, есть ли у Тегерана планы по созданию ядерного оружия.