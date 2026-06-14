Гросси: важно задействовать МАГАТЭ в соглашении Ирана и США по ядерной программе

Гросси призвал привлечь МАГАТЭ к сделке Ирана и США по ядерной программе Гросси: важно задействовать МАГАТЭ в соглашении Ирана и США по ядерной программе

Москва14 июн Вести.Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал привлечь организацию к контролю исполнения договоренностей по сделке между США и Ираном по ядерной программе.

Самая важная функция агентства состоит в контроле за выполнением договоренностей, и очень важно с формальной точки зрения зафиксировать наше участие в сделке цитирует агентство Yonhap слова Гросси на полях семинара организации

Ранее иранское агентство Mehr опубликовало 14 пунктов проекта меморандума Вашингтона и Тегерана о завершении конфликта, который, в частности, предусматривает проведение в течение 60 дней переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что Тегеран настаивает, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на иранской территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заберет обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. На фоне этого, по информации CNN, Иран начал герметизировать места хранения высокообогащенного урана, опасаясь, что военные США попытаются его захватить.

Американский лидер заявил, что подписание меморандума запланировано на 14 июня, в день его рождения. Иранское агентство Fars со ссылкой на источники утверждает, что Вашингтон давит на Тегеран, чтобы ускорить процедуру. Иранская сторона не согласна со спешкой главы Белого дома.