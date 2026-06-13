CNN: Иран заминировал и засыпал подходы к хранилищам урана на фоне угроз США

Иран заблокировал хранилища урана, опасаясь его захвата США CNN: Иран заминировал и засыпал подходы к хранилищам урана на фоне угроз США

Москва13 июн Вести.Иран приступил к герметизации мест хранения высокообогащенного урана: тоннели к хранилищам уничтожаются, входы минируются. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на пять источников, осведомленных о данных американской разведки.

По сведениям собеседников телеканала, после ликвидации тоннелей получить доступ к урановым запасам стало существенно сложнее и опаснее - в том числе для самих иранских специалистов. Для извлечения урана теперь потребуется задействовать тяжелую землеройную технику и провести длительные работы по разминированию.

Ранее CNN сообщал, что американские военные в экстренном порядке разработали план наземной операции по принудительному изъятию иранского урана, однако президент США распорядился ее приостановить.

Передача Вашингтону около 440 кг высокообогащенного урана является одним из ключевых требований США к Тегерану. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи при этом утверждал, что запасы покоятся под руинами ядерных объектов, разрушенных в ходе израильско-американских авиаударов в июне прошлого года.