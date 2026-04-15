CNN: Иран приступил к расчистке завалов у входов в ракетные базы CNN: в Иране начали разбирать завалы возле входов в подземные склады с ракетами

Москва15 апр Вести.Иранские военные приступили к расчистке заблокированных входов в подземные базы с ракетными установками. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

Судя по видео, представленного телеканалом, спецтехника выгребает в самосвалы щебень из заваленных туннелей. США и Израиль наносили удары по входам в укрытия, чтобы заблокировать Тегерану доступ к вооружению.

Источники в американской разведке подсчитали, что после месяца боев около половины иранских установок остались неповрежденными, однако многие из них оказались заперты под землей.

США и Израиль 28 февраля начали боевые действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. Как сообщает Reuters, ключевым камнем преткновения стали ядерные амбиции Ирана. США предложили приостановить всю ядерную деятельность Ирана на 20 лет, в то время как Тегеран предложил сделать это на три-пять лет. США также настаивают на вывозе из Ирана любых обогащенных ядерных материалов, в то время как Тегеран требует отмены международных санкций против него.

На этой неделе США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.