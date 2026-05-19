Иран после ударов США вернул доступ к подземным хранилищам ракет

Москва19 мая Вести.Иран расчистил проходы к значительному количеству подземных арсеналов баллистических ракет, которые подвергались атакам США, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Уточняется, что восстановление доступа к арсеналам стало возможным благодаря месячному перемирию с США.

Военный чиновник заявил, что многие из иранских баллистических ракет находились глубоко в подземных пещерах и других хранилищах, прорубленных в гранитной породе, которые трудно уничтожить американской авиации. В результате США в основном бомбили проходы под землю, обрушив и запечатав их, но не уничтожив сами объекты. Теперь Иран откопал значительное их количество передает NYT

В публикации говорится, что иранское командование переместило многие вооружения на другие позиции. Также Тегеран укрепился в убеждении, что сопротивление США возможно за счет блокирования Ормузского пролива и ударов по энергетической инфраструктуре в странах Персидского залива.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США решили отложить возобновление ударов по Ирану на два-три дня, так как Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны попросили Вашингтон продлить паузу в боевых действиях.