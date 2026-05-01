CNN: большинство военных баз США на Ближнем Востоке разрушены при ударах Ирана

CNN: удары Ирана разрушили большинство американских баз на Ближнем Востоке CNN: большинство военных баз США на Ближнем Востоке разрушены при ударах Ирана

Москва1 мая Вести.Иранские удары разрушили большинство американских военных баз на Ближнем Востоке, сейчас они непригодны для использования, выяснил телеканал CNN.

По меньшей мере 16 американских военных баз повреждены иранскими ударами говорится в сообщении телеканала, который провел свое расследование

Отмечается, что большинство баз на Ближнем Востоке теперь практически непригодны для использования.

По данным телеканала, повреждения особо важных целей "вызывают вопросы о присутствии Америки в регионе".

Неназванный источник заявил CNN, что Иран использовал продвинутые технологии, нанеся быстрые и точные удары. Их целями в основном стали пункты радиолокационного обнаружения и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, которые использовались для наблюдения за регионом.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники информировал, что армия США скрывает ущерб, который был нанесен американским базам на Ближнем Востоке ответными ударами Ирана.