Стало известно, сколько объектов США на Ближнем Востоке повредил Иран WP: Иран повредил более 200 военных объектов США на Ближнем Востоке

Москва6 мая Вести.Иран повредил или уничтожил не менее 228 военных объектов Соединенных Штатов, расположенных на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анализ снимков со спутников.

По информации журналистов, Тегеран наносил удары по ангарам, казармам, хранилищам топлива, радарам, системам коммуникаций, а также средствам противовоздушной обороны.

Иранские авиаудары повредили или уничтожили по меньшей мере 228 сооружений или единиц оборудования на американских военных объектах на Ближнем Востоке с начала войны следует из публикации

Газета пишет, что США не имеют возможности полноценно эксплуатировать расположенные в регионе базы из-за угрозы ударов с воздуха.

Ряд экспертов в беседе с изданием высказали мнение, что американские военные недооценили способности Исламской Республики по наведению ударных систем на цели, а также не смогли адаптироваться к защите от современных дронов и не обеспечили достаточную оборону своих баз.

Газета констатировала, что масштабы разрушений превосходят те, которые были публично признаны американской стороной.