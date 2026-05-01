Москва1 маяВести.Удары Ирана нанесли ущерб, по меньшей мере, 16 военным объектам США в восьми странах Ближнего Востока, сообщает телеканал CNN.
Эти объекты являются основой военной мощи США на Ближнем Востоке, уточняет CNN.
Некоторые из них непригодны к использованиюподчеркивает телеканал
В частности, под удар Ирана попали разведывательные самолеты, средства связи и радары.
США и Израиль начали 28 февраля войну против Ирана. Тегеран в ответ нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.