CNN: удары Ирана повредили 16 военных объектов США на Ближнем Востоке CNN: Иран повредил 16 объектов США на Ближнем Востоке

Москва1 мая Вести.Удары Ирана нанесли ущерб, по меньшей мере, 16 военным объектам США в восьми странах Ближнего Востока, сообщает телеканал CNN.

Эти объекты являются основой военной мощи США на Ближнем Востоке, уточняет CNN.

Некоторые из них непригодны к использованию подчеркивает телеканал

В частности, под удар Ирана попали разведывательные самолеты, средства связи и радары.

США и Израиль начали 28 февраля войну против Ирана. Тегеран в ответ нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.