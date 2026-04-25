Пентагон скрывает масштаб ущерба, нанесенного базам США на Ближнем Востоке NBC: базы США на Ближнем Востоке пострадали сильнее, чем заявляется официально

Москва25 апр Вести.Армия США скрывает ущерб, который был нанесен американским базам на Ближнем Востоке в результате ответных ударов Ирана. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, ущерб превышает те показатели, что Пентагон озвучивал официально. На восстановление баз США понадобится потратить миллиарды долларов. Телеканал получил эту информацию от трех американских чиновников, двух помощников конгрессменов и еще одного источника, знакомого с масштабом повреждений.

Американские военные базы и другое оборудование в регионе Персидского залива получили обширные повреждения в результате иранских ударов, которые намного серьезнее, чем признается публично говорится в тексте

Ранее стало известно, что США уже потратили на операцию против Ирана свыше 61 миллиарда долларов. Конфликт длится уже больше 50 дней. Первые десять миллиардов Вашингтон потратил меньше чем за неделю боевых действий.