AP: в ходе конфликта с Ираном были ранены более 500 американских военных

AP: более 500 американских военных получили ранения в ходе конфликта с Ираном AP: в ходе конфликта с Ираном были ранены более 500 американских военных

Москва22 июл Вести.Число американских военных, пострадавших в ходе боевых действий с Ираном, увеличилось до более чем 500 человек.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник.

Эти цифры превосходят официальные данные Пентагона, в которых сообщается, что ранения получили 482 американских военнослужащих.

Кроме того, 21 июля американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что расходы США на конфликт с Ираном на данный момент составляют 37,5 миллиардов долларов.

Ранее издание The New York Times заявило, что Пентагон утаил информацию о десятках случаев ранений военнослужащих США в войне с Ираном и трех ударах Тегерана по американским войскам в Иордании. Утверждается, что при ракетных ударах Ирана пострадали десятки военных США, повреждены несколько вертолетов.