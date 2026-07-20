CBS News: почти 100 военнослужащих США были ранены в результате иранских атак CBS News: почти 100 американских солдат получили ранения в результате атак Ирана

Москва20 июл Вести.В июле в результате иранских ударов по базам на Ближнем Востоке ранения получили около ста американских военнослужащих. Об этом сообщила телекомпания CBS News со ссылкой на данные, достоверность которых подтвердил Пентагон.

Почти 100 военнослужащих США получили ранения в результате иранских атак на целый ряд баз на Ближнем Востоке в этом месяце говорится в сообщении

При этом телекомпания отметила, что большинство раненых солдат уже вернулись в строй.

Помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл, в свою очередь, уточнил, что раненые получили в основном небольшие сотрясения мозга.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Пентагон намеренно скрыл информацию о десятках случаев ранений военнослужащих США в войне с Ираном и трех ударах Тегерана по американским войскам в Иордании. В публикации отмечается, что Пентагон сделал это, чтобы не помогать Ирану определять местоположение своих целей.