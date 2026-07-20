КСИР нанес ракетные удары по американским самолетам в Иордании

Иран ударил по самолетам ВВС США в аэропорту Акабы на юге Иордании КСИР нанес ракетные удары по американским самолетам в Иордании

Москва20 июл Вести.Иранские военные атаковали транспортные самолеты C-17 и P-8 Военно-воздушных сил США, которые находились в аэропорту иорданского города Акаба. Удар был нанесен силами Корпуса стражей Исламской революции, сообщает агентство Tasnim.

[Бойцы КСИР] нанесли удары баллистическими ракетами по крупным транспортным самолетам C-17 и P-8 ВС США, находившимся на аэродроме Акабы говорится в сообщении

Ранее КСИР ударил по объектам США в Иордании - в результате атаки пострадали топливные резервуары на базе Аль-Азрак, являющийся одной из ключевых военных баз Вашингтона в регионе. По данным телеканала CBS News, в результате иранских ударов несколько американских военнослужащих получили ранения.