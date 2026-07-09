Гостелерадио Ирана: КСИР нанес удар 10 ракетами по авиабазе США в Иордании

КСИР нанес удар 10 ракетами по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании Гостелерадио Ирана: КСИР нанес удар 10 ракетами по авиабазе США в Иордании

Москва9 июл Вести.Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар десятью баллистическими ракетами по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщило гостелерадио Исламской Республики.

По его данным, КСИР также поразил центр управления войсками.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в порту Бендер-Аббас и городе Сирик на юге Ирана.

Накануне армия США нанесла серию ударов по системам ПВО и ракетным складам Ирана. Военнослужащие Исламской Республики в ответ атаковали американские топливные хранилища на Ближнем Востоке. В результате американских обстрелов Ирана погибли 14 человек, еще 78 получили ранения.