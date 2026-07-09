Москва9 июлВести.В порту Бендер-Аббас и городе Сирик на юге Ирана были слышны взрывы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.
Несколько взрывов прогремели в городах Бендер-Аббас и Сирик в провинции Хормозган... Возможно, звуки, которые слышали в Бендер-Аббасе, были связаны с обстрелом по вражеским целямговорится в публикации
Также, по данным издания, в указанных районах были слышны звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО).
Накануне армия США нанесла серию ударов по системам ПВО и ракетным складам Ирана. Военнослужащие Исламской Республики в ответ атаковали американские топливные хранилища на Ближнем Востоке. В результате американских обстрелов Ирана погибли 14 человек, еще 78 получили ранения.