Mehr: взрывы были слышны в порту Бендер-Аббас на юге Ирана

Взрывы были слышны в иранском порту Бендер-Аббас Mehr: взрывы были слышны в порту Бендер-Аббас на юге Ирана

Москва9 июл Вести.В порту Бендер-Аббас и городе Сирик на юге Ирана были слышны взрывы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

Несколько взрывов прогремели в городах Бендер-Аббас и Сирик в провинции Хормозган... Возможно, звуки, которые слышали в Бендер-Аббасе, были связаны с обстрелом по вражеским целям говорится в публикации

Также, по данным издания, в указанных районах были слышны звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне армия США нанесла серию ударов по системам ПВО и ракетным складам Ирана. Военнослужащие Исламской Республики в ответ атаковали американские топливные хранилища на Ближнем Востоке. В результате американских обстрелов Ирана погибли 14 человек, еще 78 получили ранения.