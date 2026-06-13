Иранское ТВ: взрыв прогремел на южном побережье Ирана рядом с Ормузским проливом

Похожий на взрыв звук рядом с Ормузским проливом услышали жители юга Ирана Иранское ТВ: взрыв прогремел на южном побережье Ирана рядом с Ормузским проливом

Москва13 июн Вести.В порту города Сирик, расположенного на юге Ирана рядом с Ормузским проливом, слышны звуки взрывов.

Соответствующую информацию распространила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, ссылаясь на источник в местных органах власти.

Инцидент мог быть вызван предупредительным выстрелом, осуществленным вооруженными силами Ирана в районе Ормузского пролива, следует из распространенного сообщения.

Точные причины инцидента пока не называются.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что высокопоставленные представители Вооруженных сил США изучали возможность проведения наземной операции в Иране для захвата обогащенного урана.