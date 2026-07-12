IRIB: взрывы раздаются на иранском острове Кешм, городах Бушер и Сирик

СМИ сообщают о серии взрывов в ряде городов на юге Ирана и на острове Кешм IRIB: взрывы раздаются на иранском острове Кешм, городах Бушер и Сирик

Москва12 июл Вести.Серия взрывов прогремела в ночь на воскресенье не менее чем в шести городах на юге и юго-востоке Ирана, а также на острове Кешм, сообщают агентство Mehr и телеканал Press TV. Причины взрывов не уточняются.

В Telegram-канале Press TV указано, что взрывы прогремели в расположенных на юге Исламской Республики городах Бушер и Ассалуйе на берегу Персидского залива и на острове Кешм в Ормузском проливе.

Сообщения о трех взрывах в Бендер-Аббасе, двух взрывах в Сирике приводит данные ряда других иранских СМИ агентство Reuters

Согласно распространенным сообщениям, ударам ВС США также подверглись города Конарек и Чахбехар на юго-востоке страны.

По сведениям государственной телерадиовещательной корпорации IRIB, взрывы в последнем из упомянутых населенных пунктов связаны с атаками террористической группировки, поддерживаемой Соединенными Штатами.

Кроме того, по данным Press TV, на востоке Тегерана слышна работа систем ПВО.

В ночь на 12 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило начало третьей за неделю волны бомбардировок территории Ирана в ответ на проведенный военными Исламской Республики обстрел судна в Ормузском проливе.

После этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о временном прекращении движения судов через этот пролив. Военные мотивировали это попытками внешнего вмешательства в вопросы, связанные с регулированием судоходства в данной акватории.

Журналист сетевого портала Axios Барак Равид написал, что целями очередных ударов американской армии вновь стали радиолокационные станции, места хранения и запуска ракет и БПЛА, а также системы противовоздушной обороны.