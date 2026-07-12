Москва12 июлВести.В расположенном на юге Ирана городе Джаск зафиксировано более 10 взрывов, сообщила государственная телерадиовещательная корпорация страны IRIB.
Подробности происшествия не приводятся.
Ранее иранские СМИ сообщали о серии взрывов в портовых городах Бендер-Аббас, Сирик и Чабахар, на острове Кешм, а также в отдельных районах провинции Бушер и в Ассалуйе.
По данным IRIB, взрывы в Чабахаре могут быть связаны с атаками террористической группировки, поддерживаемой Соединенными Штатами.
В ночь на 12 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило начало третьей за неделю волны бомбардировок территории Ирана в ответ на проведенный военными Исламской Республики обстрел судна в Ормузском проливе.
После этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о временном прекращении движения судов через этот пролив.
Военные мотивировали это попытками внешнего вмешательства в вопросы, связанные с регулированием судоходства в данной акватории.
Кроме этого, КСИР пригрозил ударами по американским военным объектам на Ближнем Востоке, если в отношении Исламской Республики страны начнется "очередной акт агрессии".
Журналист сетевого портала Axios Барак Равид написал, что целями очередных ударов американской армии вновь стали радиолокационные станции, места хранения и запуска ракет и БПЛА, а также системы противовоздушной обороны.