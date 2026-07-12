IRIB сообщила о более чем 10 взрывах в городе Джаск на юге Ирана

Более 10 взрывов прозвучали в иранском городе Джаск IRIB сообщила о более чем 10 взрывах в городе Джаск на юге Ирана

Москва12 июл Вести.В расположенном на юге Ирана городе Джаск зафиксировано более 10 взрывов, сообщила государственная телерадиовещательная корпорация страны IRIB.

Подробности происшествия не приводятся.

Ранее иранские СМИ сообщали о серии взрывов в портовых городах Бендер-Аббас, Сирик и Чабахар, на острове Кешм, а также в отдельных районах провинции Бушер и в Ассалуйе.

По данным IRIB, взрывы в Чабахаре могут быть связаны с атаками террористической группировки, поддерживаемой Соединенными Штатами.

В ночь на 12 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило начало третьей за неделю волны бомбардировок территории Ирана в ответ на проведенный военными Исламской Республики обстрел судна в Ормузском проливе.

После этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о временном прекращении движения судов через этот пролив.

Военные мотивировали это попытками внешнего вмешательства в вопросы, связанные с регулированием судоходства в данной акватории.

Кроме этого, КСИР пригрозил ударами по американским военным объектам на Ближнем Востоке, если в отношении Исламской Республики страны начнется "очередной акт агрессии".

Журналист сетевого портала Axios Барак Равид написал, что целями очередных ударов американской армии вновь стали радиолокационные станции, места хранения и запуска ракет и БПЛА, а также системы противовоздушной обороны.