В городах Ирана и на острове Кешм в Ормузском проливе слышны звуки взрывов

В иранских городах и на острове Кешм в Ормузском проливе раздаются взрывы В городах Ирана и на острове Кешм в Ормузском проливе слышны звуки взрывов

Москва21 июл Вести.Взрывы слышны в иранских городах Исфахан, Шираз, Конарак и Чабахар. ВС США также атаковали остров Кешм в Ормузском проливе, сообщают СМИ.

По данным агентства Mehr, взрывы прогремели в центре крупного иранского города Исфахан, расположенного в центре страны.

Агентство Tasnim, в свою очередь, пишет о том, что несколько взрывов было зафиксировано в портовых городах Чабахар и Конарак на побережье Оманского залива и в городах Сирик и Бендер-Ленге вблизи Ормузского пролива.

Телеканал Press TV утверждает, что два объекта к востоку и западу от иранского города Шираз подверглись атакам США.

Иранское агентство Fars сообщает, что взрывы также были слышны на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.

Прозвучало несколько взрывов в Бендер-Аббасе и на острове Кешм говорится в публикации

Другие подробности происходящего пока не приводятся.

Ранее Армия Ирана заявила, что нанесла удары по ракетным системам HIMARS на американской военной базе Арифджан в Кувейте в ответ на атаки Соединенных Штатов по различным районам Ирана. Удар, как утверждается, был нанесен с помощью ракет класса "земля-земля".