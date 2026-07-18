Взрывы слышны в иранских городах Йезд, Ахваз, Бендер-Аббас и пригороде Лар Серия взрывов прозвучала в нескольких регионах Ирана

Москва18 июл Вести.В Иране зафиксирована целая серия взрывов. По данным агентства Mehr, они прозвучали сразу в нескольких городах страны.

Несколько последовательных взрывов произошли в городе Йезд в центральной части Исламской Республики. Кроме того, взрывы прогремели в пригороде Лар на юге Ирана. Агентство также сообщило о ракетном ударе ВС США по окрестностям города Ахваз.

Mehr утверждает, что взрывы также прогремели в иранском городе Бендер-Аббас и на острове Кешм. По данным агентства, в районе Бендер-Аббаса были замечены истребители.

Подробности инцидентов пока не приводятся.

При этом агентство Reuters, ссылаясь на иранское агентство Tasnim, уточнило, что в городе Йезде было слышно пять взрывов.

Ранее сообщалось, что три взрыва прогремели недалеко от иранского города Сирик в провинции Хормозган.

Накануне Центральное командование американской армии (CENTCOM) проинформировало о новой волне ударов по Исламской Республике. Атаки ведутся седьмую ночь подряд.