Mehr: на иранских островах Киш и Кешм слышны взрывы

На иранских островах Киш и Кешм раздались взрывы Mehr: на иранских островах Киш и Кешм слышны взрывы

Москва14 июл Вести.На иранских островах Киш и Кешм в Персидском заливе слышны взрывы. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на источники.

В тексте уточняется, что взрывы также слышны в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

Некоторые новостные источники также сообщали о взрывах на островах Кешм и Киш передает агентство

Вечером 13 июля Соединенные Штаты начали очередную серию ударов по Исламской Республике Иран по указанию американского лидера Дональда Трампа.

Между тем телеканал Press TV сообщил, что Иран "в ответ на неоднократные атаки" со стороны Соединенных Штатов нанес удары по американским складам топлива и боеприпасов в Кувейте.