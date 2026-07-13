Москва13 июлВести.В иранской провинции Систан и Белуджистан прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Поступили сообщения о нескольких взрывах в южной провинции Систан и Белуджистан после ударов СШАпередает телеканал
Гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что взрывы также прозвучали на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.
В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) накануне заявили, что американские военные начали новую волну ударов по территории Ирана. Удары, как отмечалось, начались в 17:00 по времени восточного побережья США (00.00 по мск).