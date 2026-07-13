Press TV: взрывы прогремели в иранской провинции Систан и Белуджистан

Несколько взрывов прозвучали в иранской провинции Систан и Белуджистан Press TV: взрывы прогремели в иранской провинции Систан и Белуджистан

Москва13 июл Вести.В иранской провинции Систан и Белуджистан прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Поступили сообщения о нескольких взрывах в южной провинции Систан и Белуджистан после ударов США передает телеканал

Гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что взрывы также прозвучали на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) накануне заявили, что американские военные начали новую волну ударов по территории Ирана. Удары, как отмечалось, начались в 17:00 по времени восточного побережья США (00.00 по мск).