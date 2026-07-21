IRIB: КСИР заявил, что ударил ракетами по базе США Арифджан в Кувейте

IRIB: американская база Арифджан в Кувейте была атакована иранскими ракетами IRIB: КСИР заявил, что ударил ракетами по базе США Арифджан в Кувейте

Москва21 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о ракетной атаке по американским зенитно-ракетным комплексам HIMARS на базе США Арифджан в Кувейте. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

В публикации отмечается, что в рамках 18-го этапа операции "Молния" комплексы HIMARS были атакованы с использованием ракет класса "земля-земля" (surface-to-surface missile). Такие ракеты предназначены для поражения целей на поверхности земли, воды, а также заглубленных объектов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткой расплатой за каждого убитого американского солдата. Глава Белого дома подчеркнул, что соответствующая директива направлена всем главам вооруженных сил, министру войны Питу Хегсету и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну.

19 июля Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских солдат на базе США в Иордании в результате удара КСИР баллистическими ракетами и БПЛА. Американский лидер заявил, что произошедшее "очень печально", однако добавил, что это "на благо" Соединенных Штатов.