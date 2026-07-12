Москва12 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил пусковые установки ракет HIMARS и боекомплекты, находившиеся при них, в ходе ударов по объектам США в Кувейте. Об этом пишет агентство Fars.

В продолжение эффективных операций вооруженных сил Исламской Республики Иран КСИР в ходе точной беспилотной операции поразил американские ракетные установки наземного базирования HIMARS в Кувейте. В ходе операции были уничтожены ракетные установки и магазины с ними, которые готовились к запуску по Ирану говорится в публикации

Агентство со ссылкой на неофициальные источники также утверждает, что в ходе операции были убиты трое американских офицеров. Комментариев от командования армии США по этому поводу пока не поступало.

После подписания меморандума в июне боевые действия на Ближнем Востоке вновь возобновились. США наносят удары по территории Исламской Республики, а Иран в ответ атакует военные объекты Соединенных Штатов в регионе.

В ночь на 12 июля Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива "до дальнейшего уведомления". Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал Вашингтон следовать своим обязательствам по меморандуму с ИРИ, в котором сказано, что Ормузский пролив должен быть открыт на условиях Тегерана.

При этом позже в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, поскольку он сохраняет статус международного водного пути.