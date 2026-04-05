КСИР нанес удары по нефтегазовым объектам США в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте

КСИР сообщил об ударах по нефтегазовой инфраструктуре США на Ближнем Востоке

Москва5 апр Вести.КСИР в ходе 96-й волны боевых действий поразил ряд американских нефтегазовых предприятий и производств на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует агентство Tasnim.

В заявлении подчеркивается, что "массированные удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе", "американским нефтегазовым объектам Exxon Mobil и Chevron" в ОАЭ, "американскому нефтехимическому заводу" в Бахрейне, а также нефтехимическому объекту в Кувейте.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбил еще один беспилотник MQ-9 в небе над Ираном.