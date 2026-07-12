CENTCOM: Ормузский пролив не находится под контролем Ирана CENTCOM: Иран не контролирует Ормузский пролив

Москва12 июл Вести.Иран не контролирует Ормузский пролив, поскольку он сохраняет статус международного водного пути. Об этом заявили в CENTCOM (Центральное командование Вооруженных сил США).

Отмечается, что американские вооруженные силы находятся в регионе и, как утверждается, готовы обеспечивать свободное судоходство в проливе.

Иран не контролирует Ормузский пролив говорится в сообщении командования в соцсети X

По данным CENTCOM, с начала мая силы США помогли обеспечить безопасный проход через этот ключевой международный торговый маршрут более 800 коммерческих судов, а также перевозку 380 млн баррелей сырой нефти.

Кроме того, в командовании подчеркнули, что пролив остается открытым для всех судов, которые проходят через международные воды на законных основаниях. В CENTCOM заявили, что американские силы развернуты и готовы поддерживать свободу навигации.

После подписания меморандума в июне боевые действия на Ближнем Востоке вновь возобновились. США наносят удары по территории Исламской Республики, а Иран в ответ атакует военные объекты Соединенных Штатов в регионе.

В ночь на 12 июля Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива "до дальнейшего уведомления". Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал Вашингтон следовать своим обязательствам по меморандуму с ИРИ, в котором сказано, что Ормузский пролив должен быть открыт на условиях Тегерана.