Москва17 июн Вести.Разведывательные службы США пришли к выводу, что Иран получил возможность полностью блокировать судоходство в Ормузском проливе по своему усмотрению. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

В материале говорится, что, несмотря на подготовку соглашения о возобновлении беспрепятственного прохода кораблей, подписание которого намечено на 19 июня, в ходе минувшего обострения Иран показал свою способность перекрывать пролив.

В профильных ведомствах полагают, что иранские власти будут использовать данный механизм перекрытия в будущем как мощный рычаг воздействия на мировую экономику.

По данным источников, Вашингтон фактически уступил Тегерану контроль над проливом.

Ранее руководитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран установил бессрочный контроль над движением морского транспорта в акватории Ормузского пролива.