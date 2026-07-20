Москва20 июлВести.Иран заплатит "гораздо больше" за каждого убитого американского военного, заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее СМИ написали, что Пентагон утаил данные о ранении десятков солдат в войне с Ираном.

Каждый раз, когда Иран будет убивать американского солдата, они за это будут платить гораздо более высокую цену

отметил американский лидер в соцсети Truth Social

По его словам, соответствующая директива направлена всем главам вооруженных сил, министру войны Питу Хегсету и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну.

Ранее Трамп выразил сожаление в связи с гибелью двух американских военных на базе США в Иордании, отметив, что это произошло "на благо страны".