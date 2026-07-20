Трамп: за каждого убитого американского военного Иран заплатит "гораздо больше"

Трамп пригрозил Ирану жесткой расплатой за каждого убитого американского солдата Трамп: за каждого убитого американского военного Иран заплатит "гораздо больше"

Москва20 июл Вести.Иран заплатит "гораздо больше" за каждого убитого американского военного, заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее СМИ написали, что Пентагон утаил данные о ранении десятков солдат в войне с Ираном.

Каждый раз, когда Иран будет убивать американского солдата, они за это будут платить гораздо более высокую цену отметил американский лидер в соцсети Truth Social

По его словам, соответствующая директива направлена всем главам вооруженных сил, министру войны Питу Хегсету и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну.

Ранее Трамп выразил сожаление в связи с гибелью двух американских военных на базе США в Иордании, отметив, что это произошло "на благо страны".