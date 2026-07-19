Трамп неоднозначно отреагировал на гибель двоих американских военных в Иордании

"На благо страны": Трамп о гибели двоих американских военных в Иордании Трамп неоднозначно отреагировал на гибель двоих американских военных в Иордании

Москва19 июл Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью военнослужащих американской армии, погибших на базе США в Иордании.

Соответствующий комментарий главы Белого дома прозвучал в беседе с журналисткой телеканала NewsNation Ханной Брандт.

Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны сказал Трамп

Ранее Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) подтвердило гибель двух военнослужащих в Иордании в результате удара военных Ирана баллистическими ракетами и беспилотниками. Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести.

В ночь на 19 июля Вооруженные силы США по приказу Трампа приступили к очередной серии атак на территорию Исламской Республики.