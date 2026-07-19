Москва19 июлВести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью военнослужащих американской армии, погибших на базе США в Иордании.
Соответствующий комментарий главы Белого дома прозвучал в беседе с журналисткой телеканала NewsNation Ханной Брандт.
Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей странысказал Трамп
Ранее Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) подтвердило гибель двух военнослужащих в Иордании в результате удара военных Ирана баллистическими ракетами и беспилотниками. Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести.
В ночь на 19 июля Вооруженные силы США по приказу Трампа приступили к очередной серии атак на территорию Исламской Республики.