Москва12 мая Вести.Журналисты и СМИ, которые пишут об успехах Ирана на фоне проводимой США и Израилем военной операции против Исламской Республики, распространяют ложь и фактически занимаются предательством.

Такого мнения придерживается президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Когда фейковые СМИ утверждают, что Иран добивается военных успехов, то это можно расценивать как предательство, ведь подобные заявления абсолютно не соответствуют действительности и даже абсурдны. Эти сообщения играют на руку противнику. Они создают у Ирана иллюзии, которые не имеют под собой никаких оснований. Это трусливые действия со стороны тех, кто выступает против нашей страны. Военно-морской флот Ирана, который насчитывал 159 кораблей, полностью уничтожен — все они теперь лежат на морском дне. У Ирана больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, вся их техника исчезла, а так называемые лидеры больше не у власти написал глава Белого дома на странице в соцсети Truth Social

Глава Белого дома также полагает, что с началом конфликта Исламская Республика "погрузилась в глубокий экономический кризис".

Только неудачники, неблагодарные глупцы могут позволить себе обвинять Америку заключил Трамп

Ранее портал Axios написал, что президент США рассматривает возможность возобновления военной операции против Ирана.