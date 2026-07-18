CBS: военные США получили ранения при ударах Ирана по базам в Иордании

CBS: американские военные пострадали при ударах ИРИ по базам в Иордании CBS: военные США получили ранения при ударах Ирана по базам в Иордании

Москва18 июл Вести.Несколько военнослужащих Соединенных Штатов получили ранения в результате ударов Исламской Республики Иран по военным базам в Иордании, сообщил телеканал CBS News.

Иран, как отмечается, на этой неделе нанес удары как минимум по двум базам в Иордании.

Несколько американских военнослужащих получили ранения после удара по объекту, где они находились говорится в материале

Агентство IRNA 15 июля передало, что армия Ирана нанесла удар по американской военной базе Аль-Азрак, расположенной на востоке Иордании. Атака, как подчеркивалось, была произведена с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).