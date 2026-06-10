Москва10 июн Вести.Армия США полностью разгромила Вооруженные силы Ирана, руководство Исламской Республики потратило слишком много времени на заключение сделки, и теперь они заплатят за это, заявил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети.

В вооруженных силах Ирана царит полный и полный беспорядок. Многие из них, как и их ВМФ и ВВС, уже даже не существуют, они полностью разгромлены. Иран – это только разговоры и никаких действий. Задира Ближнего Востока мертв! Они потратили слишком много времени, чтобы договориться о сделке, которая была бы для них выгодна, теперь им придется заплатить цену написал Трамп

Ранее 10 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал США вывести всех своих военных из Ближнего Востока, если они хотят себя чувствовать в безопасности.