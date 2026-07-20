NYT: Пентагон скрыл информацию о десятках раненых солдат США в войне с Ираном

СМИ узнали, что Пентагон скрыл данные о десятках раненых солдат в войне с Ираном NYT: Пентагон скрыл информацию о десятках раненых солдат США в войне с Ираном

Москва20 июл Вести.Пентагон утаил информацию о десятках случаев ранений военнослужащих США в войне с Ираном и трех ударах Тегерана по американским войскам в Иордании, пишет газета The New York Times.

Уточняется, что при ракетных ударах Ирана пострадали десятки военных США, повреждены несколько вертолетов.

Иран нанес еще три удара по американским войскам в этой стране [Иордании]. …В результате этих атак пострадали десятки американских военнослужащих. Пентагон не раскрыл информацию о более ранних ударах, а также о жертвах и причиненном ими ущербе отмечается в публикации

Издание подчеркивает, что Пентагон скрыл информацию об ударах, чтобы не помогать Ирану определять местоположение своих целей. Центральное командование также перестало публиковать данные о количестве ежедневных ударов по иранским объектам, за почти пять месяцев вооруженного конфликта Пентагон практически не предоставлял информации о стратегии, пишет газета.

13 июля сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли удар с использованием безэкипажных катеров по объекту технического обслуживания подводных лодок и судов в Иране.