Минздрав ИРИ назвал число жертв американских ударов по Ирану Минздрав Ирана: авиаудары США привели к гибели 50 и ранению 500 иранцев

Москва18 июл Вести.Минимум 50 иранцев погибли и не менее 500 получили ранения от авиаударов американской авиации по территории Ирана за последние три недели. Эти данные раскрыл представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Иран (ИРИ) Хосейн Керманпур.

По его словам, 460 пострадавших уже выписаны из больниц. На стационарном лечении остаются 37 человек.

Среди погибших - пять женщин и два ребенка младше 18 лет. Среди раненых - 32 женщины и 18 детей и подростков написал представитель Минздрава ИРИ в соцсети X

Эти данные приведены за период с 27 июня по 18 июля.

Пентагон возобновил эскалацию конфликта против Ирана 8 июля. Тогда впервые после подписания меморандума о прекращении вооруженного конфликта армия США нанесла серию ударов по иранской территории, а президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Тегеран в ответ нанес удары по американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Омане, Иордании, в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Постпред Ирана в ООН призвал Совет Безопасности отреагировать на американскую агрессию против его страны.