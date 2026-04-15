CENTCOM: 399 военных США пострадали с начала операции против Ирана

Москва15 апр Вести.Почти 400 американских военных получили ранения с начала операции США и Израиля против Ирана. По данным представителя Центрального командования США Тима Хокинса, трое военных получили серьезные ранения.

Среди 399 раненых трое получили серьезные ранения... 354 вернулись к службе. Погибли 13 привело Associated Press слова Хокинса

Он пояснил, что семеро американских военных погибли в результате боевых действий, еще шесть — при ударе Ирана в Кувейте. Еще один американский военный скончался от ран, полученных в Саудовской Аравии, говорится в материале.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран в ответ начал наносить удары по израильской территории и американским военным базам в странах Ближнего Востока. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После этого, 11 апреля в Исламабаде состоялись переговоры делегаций США и Ирана. Очередной раунд переговоров может пройти 16 апреля.

Американский президент Дональд Трамп, как сообщал журналист телеканала ABC Джонатан Карл, исключил продление перемирия с Ираном, дав понять, что развязка конфликта наступит в ближайшие дни.