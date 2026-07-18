IRIB: Тегеран нанес удар по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии IRIB: Иран атаковал базу "Принц Султан" в Саудовской Аравии

Москва18 июл Вести.Иран нанес удар по авиабазе "Принц Султан" в провинции Эль‑Хардж (Саудовская Аравия). Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что по объекту были выпущены ракеты.

База ВВС "Принц Султан" в Эль-Хардже Саудовской Аравии была атакована ракетами​​​. База стала целью, так как на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Иран говорится в сообщении в соцсети X

Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на официального представителя американской администрации заявил о запуске иранской баллистической ракеты по военной базе в Саудовской Аравии. Равид констатировал, что это первая прямая атака Ирана по Саудовской Аравии за почти четыре месяца.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проинформировал об атаке на позиции американских военных, находившихся на базе США Али аль-Салем в Кувейте. В рамках восьмой волны операции "Наср-2" были нанесены удары по радиолокационной системе раннего предупреждения C-RAM и району размещения американских войск на вышеупомянутой базе. Кроме того, по данным телеканала CBS News, несколько военнослужащих США получили ранения в результате ударов Тегерана по военным базам в Иордании.