Axios: Иран запустил баллистическую ракету по базе США в Саудовской Аравии

Тегеран ударил баллистической ракетой по американской базе в Саудовской Аравии Axios: Иран запустил баллистическую ракету по базе США в Саудовской Аравии

Москва18 июл Вести.Тегеран, предположительно, запустил баллистическую ракету по военной базе Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на официального представителя американской администрации.

Иран запустил баллистическую ракету по военной базе США в Саудовской Аравии говорится в его публикации в соцсети X

Равид отметил, что это первая прямая атака Ирана по Саудовской Аравии почти за четыре месяца.

Ранее иранский государственный деятель, секретарь Совета политической целесообразности и экс-глава КСИР Мохсен Резайи заявил, что если американские атаки будут продолжаться еще два-три дня, то Иран перейдет от фазы сдерживания к прямому уничтожению военных США. Резайи подчеркнул, что истощающая стратегия "войны и переговоров" Вашингтона зашла в тупик.