WSJ раскрыла подробности атаки Ирана на базу в Иордании, где погибли военные WSJ: иранская ракета ударила по жилому блоку базы США в Иордании

Москва21 июл Вести.Один из трех ракетных ударов Ирана по базе США в Иордании пришелся на жилой блок, где спали солдаты, пишет The Wall Street Journal.

При первом ударе обломки попали в спортзал базы. Сирена прозвучала вовремя, поэтому военнослужащие успели укрыться в бункерах. По пути к укрытию некоторые были ранены, однако никто не погиб, уточняет издание со ссылкой на официальных лиц.

Второй ракетный удар был нанесен спустя несколько часов. Иранская ракета попала в пустой ангар для самолетов.

Третий ракетный удар пришелся по контейнерным жилым блокам, где спали солдаты, сообщили официальные лица. Сирены прозвучали в третий раз, но не все успели добраться до бункеров говорится в статье

В результате удара погибли двое американских военнослужащих из подразделений противовоздушной и противоракетной обороны.

На месте происшествия были обнаружены останки третьего человека, которые сейчас исследуются пишет WSJ

Пентагон опознал погибших как лейтенанта Тайлера Фихана с Гавайев и рядовую Изабеллу Гонсалес из Техаса. Третий военнослужащий, личность которого не установлена, числится пропавшим без вести.

Издание отмечает, что прорыв трех ракет через американскую систему ПВО указывает на сложности в защите примерно 50 тыс. американских военных, дислоцированных в регионе. Иран запускает ракеты, которые движутся с "чрезвычайно высокой скоростью" и могут маневрировать на пути к земле.

Новый виток эскалации американо-иранского конфликта начался 8 июля. США впервые с момента подписания меморандума о взаимопонимании нанесли несколько серий ударов по Ирану якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.